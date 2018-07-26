Підозрюваного у катуванні майданівців залишили під вартою

Волкова звинувачуюють у викраденні та катування майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького

Бориспільский районний суд Київської області залишив під вартою до 23 вересня Олександра Волкова, якого звинувачуюють у викраденні та катування майданівців Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Про це повідомляє "Громадське".

Як зазначається, прокуратура обгрунтувала необхідність тримання під вартою Волкова через ризик його втечі, ухилення від судових засідань, вплив на свідків, продовження злочинної діяльності.

За даними прокуратури, Олександр Волков працював на бізнесмена Олексія Чеботарьова, котрий за даними слідства був замовником послуг "тітушок" під час Майдану. У його офісі "тітушки" отримували зброю і проводили там наради, щодо процесу викрадення активістів, катування, перешкоджання мирним зібранням. Волков також відвідував ці наради.

Прокуратура зазначає, що маршрут пересування Волкова збігається з маршрутом викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. Також 21 січня Волков мав числені телефонні контакти з іншими учасниками викрадення активістів, про це свідчать трафіки телефонних розмов.

Прокурор Володимир Приходько під час засідання зазначив, що до затримання Волков намагався виїхати з країни, а також ретельно відслідковував перебіг слідчих дій у справі викрадення Луценка, Вербицького. Про це свідчать певні фото ухвал суду, знайдених в його телефоні. До того ж прокурор наголосив, що офіс адвокатів котрі захищають Волкова знаходиться за тією ж адресою, що і офіс Олексія Чеботарьова, а отже вони теж були з ним знайомі. Олексій Чеботарьов наразі оголошений у розшук і за даними слідства ймовірно переховується у Росії.

Нагадаємо, що ГПУ передала до суду справу підозрюваного у викраденні Луценка і Вербицького в 2014.