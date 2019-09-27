Подозреваемого полицейского в совершении ДТП в Броварах задержали

Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

Сейчас решается вопрос о сообщении правоохранителю о подозрении

Государственное бюро расследований задержало сотрудника полиции охраны, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествии на остановке в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что при совершении ДТП правоохранитель был пяный. Водитель, проезжая по улице Киевской в городе Бровары, въехал в остановку общественного транспорта. В результате полицейский совершил наезд на семейную пару и велосипедиста - от полученных травм женщина погибла на месте, ее муж и велосипедист получили телесные повреждения разной степени.

"Следователи задержали полицейского-водителя взвода реагирования Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области, который совершил наезд на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броварах, с участием сотрудника управления полиции охраны, начато расследование. Весь руководящий состав полиции охраны Киевской области был отстранен от выполнения служебных обязанностей. Также правоохранители открыли уголовное производство по ст. 286 УК Украины.

Ранее сообщалось, что в Броварах автомобиль въехал в остановку с людьми. В результате ДТП один человек погиб и еще двое были травмированы.