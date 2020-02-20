Подозреваемого в "деле Майдана" экс-бойца "Омеги" отправили под домашний арест

Иллюстративное фото (timenews.in.ua)

Косенко обязали носить электронный браслет

Печерский районный суд Киева отправил под домашний арест бывшего бойца спецподразделения Внутренних войск МВД Украины "Омега" Владимира Косенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.ua.

Его обязали носить электронный браслет.

Прокурор Офиса генеральной прокуратуры Игорь Земсков обращался в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого экс-бойца меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток в СИЗО СБУ. По объяснениям прокурора, существуют риски укрытия подозреваемого.

По данным следствия, боец "Омеги" совместно с сотрудниками полка специального назначения «Беркут» расстреливал митингующих на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Следователь Государственного бюро расследований Андрей Ена в комментарии hromadske рассказал, что в результате применения огнестрельного оружия спецназовцев погиб Олег Ушневич и получил ранения Виталий Гуков.

Напомним, бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство протестующих на Майдане в феврале 2014 года.

Ранее РБК-Украина писало, что в дела Майдана вернули предварительный состав прокуроров, а именно Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова.

Также сообщалось, что за последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом в ГБР не называет, кто именно отказался от такого статуса.