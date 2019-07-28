Подозрения судьям ОАСК еще не подписаны, - Горбатюк

Руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), где недавно были проведены обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, подозрения судьям должен подписать генеральный прокурор или его заместитель.

"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю. Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет разбирательство и его результат", - пояснил он.

Горбатюк добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.

Кроме того, по его словам, изначально планировалось провести обыски не только в помещении ОАСК, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако часть обысков не была согласована руководством Генпрокуратуры.

"Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а потом просто ушел в отпуск", - отметил Горбатюк.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.