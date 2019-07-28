Підозри суддям ОАСК ще не підписані, - Горбатюк

Керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), де нещодавно були проведені обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, підозри суддям має підписати генеральний прокурор або його заступник.

"Зараз підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю. Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат", - пояснив він.

Горбатюк додав, що попередні заступники генерального прокурора Юрія Луценка "не підписали жодної підозри суддям", які подавалися управлінням спецрозслідувань, зокрема щодо справ пов'язаних з Майданом.

Крім того, за його словами, спочатку планувалося провести обшуки не лише в приміщенні ОАСК, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак частина обшуків не була погоджена керівництвом Генпрокуратури.

"Генпрокурор Юрій Луценко спочатку відмовляв у зустрічах, а потім просто пішов у відпустку", - зазначив Горбатюк.

Нагадаємо, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, зокрема у кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ зазначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.