ГПУ согласует подозрения судьям Окружного админсуда

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко пообещал 31 июля принять решение

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК), где недавно прошли обыски. Об этом сообщает "Громадське".

Луценко заявил: Приеду в среду приму объективное решение.

Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.

Напомним, ранее Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно были проведены обыски.

В частности, Горбатюк добавил, что предыдущие заместители генерального прокурора Юрия Луценко "не подписали ни одного подозрения судьям", которые подавались управлением спецрасследований, в частности в отношении дел связанных с Майданом.

Как известно, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.