Подозрения на судей ОАСК поступили без доказательств, - ГПУ

Текст подозрения на судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК) относительно вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) поступили к заместителю генерального прокурора Украины без доказательств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

По ее словам, текст не подкреплен фактажем.

"В текст подозрения, что поступила сегодня в 10:55 к заместителю генпрокурора, нет ни одного доказательства, ни одного файла. То есть текст не подкреплен фактажем", - отметила Сарган.

Кроме того, она отметила, что брифинг Сергей Горбатюк не является юридическим доказательством в уголовном производстве.

Также Сарган добавила, что 1 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заслушает дело и примет решение.

Напомним, 29 июля подозрения на судей Окружного административного суда Киева поступили на подпись к заместителю генерального прокурора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели ряд обысков в Окружном административном суде Киева, в том числе в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходили по делу возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями ОАСК.

После этого руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что руководство Генеральной прокуратуры Украины до сих пор не подписало подозрения. Он сообщал, что подозрения были направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю 28 июля.