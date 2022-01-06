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Підірвуть відносини з Європою. Держдеп проти нових санкцій щодо "Північного потоку-2"

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Вашингтон, Четвер 06 січня 2022 22:45
Підірвуть відносини з Європою. Держдеп проти нових санкцій щодо "Північного потоку-2" Фото: Нед Прайс, прес-секретар Держдепу США (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" з протидії Росії.

Про це сказав на телефонному брифінгу для преси речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наше занепокоєння полягає в тому, що у разі прийняття цього закону, він лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні", - пояснив Прайс журналістам.

Нагадаємо, Сенат США 14 січня розгляне законопроект про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2", який запропонував сенатор Тед Круз.

Однак, на думку видання Politico, американський Сенат не підтримає нові санкції проти російського газопроводу.

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