Підірвуть відносини з Європою. Держдеп проти нових санкцій щодо "Північного потоку-2"

Держдепартамент США стурбований майбутнім голосуванням у Сенаті щодо пропозиції республіканця Теда Круза про введення нових санкцій проти "Північного потоку-2". Держдеп побоюється, що санкції підірвуть "об'єднаний фронт" з протидії Росії.

Про це сказав на телефонному брифінгу для преси речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

" Наше занепокоєння полягає в тому, що у разі прийняття цього закону, він лише підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні", - пояснив Прайс журналістам.