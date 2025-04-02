Подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше: що зміниться для українських пасажирів

Що може змінитись для українських пасажирів

В УЗ розповіли, що до Києва завітав генеральний директор державної залізничної компанії Австрії (Österreichische Bundesbahnen або ÖBB) Андреас Матте. Він зустрівся з головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським.

Матте під час зустрічі з Перцовським (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У межах зустрічі посадовці обговорили перспективи розвитку та покращення пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією:

розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем;

поспілкувались щодо опрацювання залізничниками обох країн запуску поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп;

домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців (відібрані працівники УЗ пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу).

"Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Насамкінець українцям нагадали, що австрійська залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)