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Подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше: що зміниться для українських пасажирів

УЗ працює над покращенням пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Залізничне сполучення між Україною та Австрією може стати для пасажирів більш зручним. Йдеться про низку ініціатив, над якими працюють "Укрзалізниця" та Österreichische Bundesbahnen.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що може змінитись для українських пасажирів

В УЗ розповіли, що до Києва завітав генеральний директор державної залізничної компанії Австрії (Österreichische Bundesbahnen або ÖBB) Андреас Матте. Він зустрівся з головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським.

Матте під час зустрічі з Перцовським (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У межах зустрічі посадовці обговорили перспективи розвитку та покращення пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією:

  • розглянули можливість запуску нового та більш комфортного пересадкового сполучення між Києвом та Віднем;
  • поспілкувались щодо опрацювання залізничниками обох країн запуску поїзда з австрійськими сидячими вагонами до Ужгорода, через Чоп;
  • домовилися про спільне навчання поїзних бригад і технічних фахівців (відібрані працівники УЗ пройдуть у Відні тренінги з пасажирського та технічного сервісу).

"Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".

Насамкінець українцям нагадали, що австрійська залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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