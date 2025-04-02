Подорожувати до ЄС залізницею стане зручніше: що зміниться для українських пасажирів

Залізничне сполучення між Україною та Австрією може стати для пасажирів більш зручним. Йдеться про низку ініціатив, над якими працюють "Укрзалізниця" та Österreichische Bundesbahnen.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В УЗ розповіли, що до Києва завітав генеральний директор державної залізничної компанії Австрії (Österreichische Bundesbahnen або ÖBB) Андреас Матте. Він зустрівся з головою правління АТ "Укрзалізниця" Олександром Перцовським.
У межах зустрічі посадовці обговорили перспективи розвитку та покращення пасажирського залізничного сполучення між Україною та Австрією:
"Працюємо над збільшенням кількості зручних поїздів до ЄС", - наголосили у прес-службі "Укрзалізниці".
Насамкінець українцям нагадали, що австрійська залізнична компанія ÖBB, окрім внутрішніх перевезень, обслуговує міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною, Швейцарією, Італією, Угорщиною, Словаччиною, Словенією, Нідерландами, Бельгією, Францією та Хорватією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.
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