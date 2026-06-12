Подорожчання продуктів у регіонах України: які області лідирують за зростанням цін

Загальна динаміка цін

За даними Державної служби статистики, у травні 2026 року споживчі ціни в Україні збільшилися в середньому на 0,9% відносно квітня. Зниження вартості товарів і послуг не зафіксовано в жодному регіоні.

Регіони з найбільшим зростанням

Найпомітніше подорожчання відзначено в Миколаївській області, де ціни зросли на 1,6%. Далі йде Кіровоградська область із показником 1,3%.

Також вище середнього рівня зростання цін зафіксовано в Херсонській області (+1,2%), Івано-Франківській (+1,1%), а також у Житомирській, Рівненській, Харківській та Луганській областях (по +1,0%).

На рівні загальнонаціонального показника (+0,9%) інфляція спостерігалася в низці регіонів, включно з Києвом, Черкаською, Чернівецькою, Закарпатською, Одеською, Дніпропетровською, Донецькою, Миколаївською та Луганською областями.

Регіони з мінімальним зростанням

Найменше подорожчання зафіксовано у Львівській області (+0,6%), а також у Волинській та Івано-Франківській областях, де показник також становив +0,6%.

Довгострокова динаміка цін

За даними Держстату, найбільше річне зростання цін спостерігається в кількох ключових категоріях. Риба та рибна продукція подорожчали більш ніж на 21%.

Хліб і хлібобулочні вироби зросли в ціні на 15,5-19,2%, соняшникова олія - майже на 19%.

Алкоголь і тютюнові вироби додали близько 16%, а транспортні послуги подорожчали приблизно на 20% на тлі зростання вартості палива і перевезень.