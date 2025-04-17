Подорожание доллара откладывается? Каким может быть курс до конца года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на макропрогноз инвесткомпании ICU .

Аналитики улучшить прогноз курса доллара на конец 2025 года до 43,5 гривен по сравнению с ожиданиями 46 гривен в прогнозе за декабрь прошлого года. В то же время в конце 2026 года ожидается курс 47,9 гривен.

"Пересмотренный прогноз поступления внешней финансовой помощи, который раскрыт в меморандуме МВФ, - это значительный позитив для Украины. Пакет финансовой помощи увеличен на 15 млрд долларов по сравнению с декабрьским планом, а поступление средств будет в большей степени, чем планировалось ранее, смещено на 2025 год",- говорится в прогнозе.

Таким образом Украина получит более 50 млрд долларов в этом году, поэтому резервы НБУ резко возрастут, а центральный банк будет иметь больше ресурсов, чтобы поддерживать курс гривны. "Поэтому мы повышаем прогноз курса гривны в конце 2025 года до 43,5 грн/доллар", - пишут аналитики.

Проблемы 2025-2026 годов

По ожиданиям, увеличение пакета помощи дает Украине больше времени, чтобы снизить дисбалансы внешних счетов.

"Ключевые вызовы в части внешних счетов, с которыми придется иметь дело в ближайшее время, - это рекордный дефицит текущего счета, значительные оттоки иностранной наличности из банков и большой объем привлеченных до войны иностранных кредитов, срок которых истек. Если объемы внешней помощи в будущем резко сократятся, то НБУ вынужден будет прибегнуть к резкому ослаблению гривны", - говорится в обзоре.

Дефицит государственного бюджета в этом году будет почти полностью профинансирован внешней помощью, хотя планы по расходам могут быть увеличены в третьем квартале 2025 года. Однако источники финансирования дефицита бюджета в 2026 году пока не являются достаточными, отмечают аналитики ICU.

Прогнозы базируются на предположении, что баланс рисков безопасности в Украине останется практически неизменным в следующие 12 месяцев.

"По нашим ожиданиям, даже если в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня, интенсивность боевых действий на линии фронта и обстрелов инфраструктуры не снизится кардинально. Бизнесу и домохозяйствам придется жить и работать в условиях неопределенности, что будет влиять на их настроения, в том числе потребительские и инвестиционные решения", - говорится в макропрогнозе.

Курс в бюджете

В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар. В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

2025 года до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

2026 года до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

2027 года до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

Однако цифры бюджета не являются ни прогнозом, ни ориентиром для НБУ, который отвечает Украине за валютно-курсовую политику.