Подорожчання бензину скасовується: НБУ переглянув прогноз на 2025 рік

НБУ покращив прогноз зростання цін на пальне до 1,2% наприкінці 2025 року у порівнянні з 13,5% в прогнозі за січень.



"У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше збільшення акцизного навантаження. Це забезпечуватиме помірні темпи зростання цін на пальне (менше 5%) на прогнозному горизонті", - йдеться в документі.

За даними НБУ, зростання цін на пальне пришвидшилося до 9.9% р/р у березні порівняно з 4.8% р/р у грудні 2024 року. Така динаміка визначалася, зокрема, черговим етапом підвищення акцизів і високою волатильністю цін на світових сировинних ринках.

Додатковий тиск у зумовили ефекти від березневого послаблення обмінного курсу гривні до євро.

Однак загалом подорожчання пального виявилося нижчим, ніж очікувалося. Цьому, зокрема, сприяли достатність запасів та оптимізація логістики імпортних постачань. Наприкінці березня роздрібні ціни на пальне знизилися слідом за гуртовими завдяки зменшенню вартості сировини.

У НБУ зазначають, що ціни залежатимуть від динаміки світових цін, зокрема здешевлення нафти. Однак ціни можуть підвищитися через вимогу обов'язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року. За додавання спирту виробники братимуть націнку.