Подорожание бензина отменяется: НБУ пересмотрел прогноз на 2025 год

НБУ улучшил прогноз роста цен на топливо до 1,2% в конце 2025 года по сравнению с 13,5% в прогнозе за январь.



"В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейшее увеличение акцизной нагрузки. Это будет обеспечивать умеренные темпы роста цен на топливо (менее 5%) на прогнозном горизонте", - говорится в документе.

По данным НБУ, рост цен на топливо ускорился до 9,9% г/г в марте по сравнению с 4,8% г/г в декабре 2024 года. Это было вызвано очередным этапом повышения акцизов и высокой волатильностью цен на мировых сырьевых рынках. Дополнительное давление вызвали эффекты от мартовского ослабления обменного курса гривны к евро.

Однако в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. Этому, в частности, способствовали достаточность запасов и оптимизация логистики импортных поставок. В конце марта розничные цены на топливо снизились вслед за оптовыми благодаря уменьшению стоимости сырья.

В НБУ отмечают, что цены будут зависеть от динамики мировых цен, в частности удешевления нефти. Однако цены могут повыситься из-за требования обязательного добавления биоэтанола в автомобильные бензины с 1 мая 2025 года. За добавление спирта производители будут брать наценку.