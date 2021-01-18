Подорожание электроэнергии: Кабмин введет льготы на электроотопление

Кабинет министров в ближайшее время примет решение о механизм прямых выплатах тем, кто установил электроотопление. Это будет компенсация или монетизация льгот независимо от дохода человека.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube.

"Отдельно очень много вопросов относительно ситуации с электроотоплением. У нас очень много людей на него перешли. И мы имели соответственно льготный тариф", - сказал он.

По его словам правительство разработало и в ближайшее время примет механизм прямых выплат, который предусматривает прямые выплаты людям, у которых установлено такое электроотопление.

"Подчеркиваю, что это будут прямые выплаты без привязки к тому, какие у человека доходы. Это не субсидия в классическом понимании. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произойдет с 1 января", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, постановление Кабинета министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Напомним, по данным Госстата, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч.