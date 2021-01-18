Подорожчання електроенергії: уряд запровадить пільги на електроопалення

Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про механізм прямих виплат тим, хто встановив електроопалення. Це буде компенсація або монетизація пільг незалежно від доходу людини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Окремо дуже багато питань щодо ситуації з електроопаленням. У нас дуже багато людей на нього перейшли. І ми мали відповідно пільговий тариф", - сказав він.

За його словами уряд розробив та найближчим часом прийме механізм прямих виплат, який передбачає прямі виплати людям, в яких встановлено таке електроопалення.

"Наголошую, що це будуть прямі виплати без прив’язки до того, які у людини доходи. Це не субсидія в класичному розумінні. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбудеться з 1 січня", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, постанову Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год.