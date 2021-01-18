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Подорожчання електроенергії: уряд запровадить пільги на електроопалення

Автор: Олександр Білоус

Компенсація за підвищення тарифу на електроенергію відбудеться з 1 січня

Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про механізм прямих виплат тим, хто встановив електроопалення. Це буде компенсація або монетизація пільг незалежно від доходу людини.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Окремо дуже багато питань щодо ситуації з електроопаленням. У нас дуже багато людей на нього перейшли. І ми мали відповідно пільговий тариф", - сказав він.

За його словами уряд розробив та найближчим часом прийме механізм прямих виплат, який передбачає прямі виплати людям, в яких встановлено таке електроопалення.

"Наголошую, що це будуть прямі виплати без прив’язки до того, які у людини доходи. Це не субсидія в класичному розумінні. Це буде компенсація за підвищення тарифу, яке відбудеться з 1 січня", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, постанову Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год.

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