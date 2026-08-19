Подорож за кордон із твариною: які документи потрібні та коли починати підготовку

Якщо ви плануєте подорож за кордон із собакою, котом чи іншою домашньою твариною, перед поїздкою важливо перевірити ветеринарні документи, а також актуальні правила країни призначення та транзитних держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Головне:
Вимоги до некомерційного переміщення домашніх тварин встановлює країна, до якої прямує власник. Вони можуть відрізнятися залежно від виду та віку тварини, країни її походження, кількості тварин, маршруту та інших умов.
Держпродспоживслужба зібрала інформацію про такі правила на своєму офіційному порталі. Там є посилання на ресурси компетентних органів країн призначення, зокрема держав ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю та Китаю.
Для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів до ЄС діють спільні правила. Серед основних вимог:
Залежно від країни походження та конкретних обставин можуть діяти додаткові вимоги.
Наприклад, для в’їзду собак до Фінляндії, Ірландії або Мальти необхідна профілактична обробка проти Echinococcus multilocularis. Її потрібно провести не раніше ніж за 120 годин і не пізніше ніж за 24 години до в’їзду, а інформацію про процедуру належним чином внести до документа.
Тому документи, підготовлені для однієї країни ЄС, не обов’язково автоматично відповідатимуть вимогам іншої.
Для некомерційної поїздки до ЄС загальне правило передбачає можливість переміщення не більше п’яти собак, котів або тхорів.
Для інших країн кількісні обмеження можуть бути іншими. Тому правила ЄС не варто автоматично застосовувати, наприклад, до подорожі у США, Канаду чи Ізраїль.
Держпродспоживслужба радить не відкладати підготовку на останні дні. Окремі ветеринарні процедури мають чіткі строки та визначену послідовність.
Для подорожі до ЄС, зокрема, важливими є дати ідентифікації тварини та вакцинації проти сказу, а в передбачених випадках - результати дослідження рівня антитіл.
Для первинної вакцинації проти сказу правила ЄС також передбачають 90-денний період очікування перед поїздкою.
Загалом підготовку радять розпочинати щонайменше за чотири місяці. Для поїздок до США, Австралії чи Ісландії цей термін може становити щонайменше шість місяців.
Держпродспоживслужба радить пройти такий алгоритм:
Універсального пакета документів для подорожі з твариною до будь-якої країни не існує. Правила можуть змінюватися, тому їх потрібно перевіряти перед кожною поїздкою.
Раніше РБК-Україна писало про запровадження в Україні нового зразка ветеринарного паспорта для домашніх тварин. Документ відповідатиме європейським стандартам, міститиме інформацію українською та англійською мовами й матиме захист від підробок.
Також ми розповідали, як можна виїхати за кордон із домашніми улюбленцями поїздом.