Подорож за кордон із твариною: які документи потрібні та коли починати підготовку

Головне: Початок підготовки: Держпродспоживслужба радить починати підготовку щонайменше за 4 місяці до поїздки в ЄС (і за 6 місяців - до США, Австралії чи Ісландії) через тривалі строки вакцинації та очікування аналізів.

Держпродспоживслужба радить починати підготовку щонайменше за 4 місяці до поїздки в ЄС (і за 6 місяців - до США, Австралії чи Ісландії) через тривалі строки вакцинації та очікування аналізів. Базовий пакет документів для ЄС: Тварина повинна мати чип (ідентифікацію), чинну вакцинацію проти сказу, тест на титр антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат.

Тварина повинна мати чип (ідентифікацію), чинну вакцинацію проти сказу, тест на титр антитіл та міжнародний ветеринарний сертифікат. Окремі вимоги країн: Універсального пакета немає - наприклад, для в'їзду до Фінляндії, Ірландії чи Мальти потрібна додаткова обробка від паразитів за 24-120 годин до перетину кордону.

Універсального пакета немає - наприклад, для в'їзду до Фінляндії, Ірландії чи Мальти потрібна додаткова обробка від паразитів за 24-120 годин до перетину кордону. Ліміти на вивезення: Загальне правило для некомерційного виїзду до ЄС дозволяє перевозити не більше 5 тварин на одну особу.

Загальне правило для некомерційного виїзду до ЄС дозволяє перевозити не більше 5 тварин на одну особу. Перевірка перевізника: Перед поїздкою обов'язково треба окремо вивчити правила конкретної авіакомпанії чи залізничного оператора, а також вимоги транзитних країн.

Правила залежать від країни

Вимоги до некомерційного переміщення домашніх тварин встановлює країна, до якої прямує власник. Вони можуть відрізнятися залежно від виду та віку тварини, країни її походження, кількості тварин, маршруту та інших умов.

Держпродспоживслужба зібрала інформацію про такі правила на своєму офіційному порталі. Там є посилання на ресурси компетентних органів країн призначення, зокрема держав ЄС, Великої Британії, США, Канади, Ізраїлю та Китаю.

Які документи потрібні для поїздки до ЄС

Для некомерційного переміщення собак, котів і тхорів до ЄС діють спільні правила. Серед основних вимог:

ідентифікація тварини;

чинна вакцинація проти сказу;

дослідження на титр антирабічних антитіл у передбачених випадках;

міжнародний ветеринарний сертифікат.

Залежно від країни походження та конкретних обставин можуть діяти додаткові вимоги.

Наприклад, для в’їзду собак до Фінляндії, Ірландії або Мальти необхідна профілактична обробка проти Echinococcus multilocularis. Її потрібно провести не раніше ніж за 120 годин і не пізніше ніж за 24 години до в’їзду, а інформацію про процедуру належним чином внести до документа.

Тому документи, підготовлені для однієї країни ЄС, не обов’язково автоматично відповідатимуть вимогам іншої.

Скільки тварин можна взяти із собою

Для некомерційної поїздки до ЄС загальне правило передбачає можливість переміщення не більше п’яти собак, котів або тхорів.

Для інших країн кількісні обмеження можуть бути іншими. Тому правила ЄС не варто автоматично застосовувати, наприклад, до подорожі у США, Канаду чи Ізраїль.

Коли починати підготовку

Держпродспоживслужба радить не відкладати підготовку на останні дні. Окремі ветеринарні процедури мають чіткі строки та визначену послідовність.

Для подорожі до ЄС, зокрема, важливими є дати ідентифікації тварини та вакцинації проти сказу, а в передбачених випадках - результати дослідження рівня антитіл.

Для первинної вакцинації проти сказу правила ЄС також передбачають 90-денний період очікування перед поїздкою.

Загалом підготовку радять розпочинати щонайменше за чотири місяці. Для поїздок до США, Австралії чи Ісландії цей термін може становити щонайменше шість місяців.

Що перевірити перед поїздкою

Держпродспоживслужба радить пройти такий алгоритм:

Визначити країну призначення та маршрут. Перевірити офіційні ветеринарні вимоги країни призначення та всіх транзитних країн. З’ясувати вимоги щодо ідентифікації, вакцинації, лабораторних досліджень, протипаразитарних обробок і документів. Перевірити допустиму кількість тварин. З’ясувати, чи є додаткові вимоги залежно від виду, віку або породи тварини. Окремо перевірити правила перевізника - авіакомпанії, залізниці чи іншого транспортного оператора. Після цього планувати необхідні ветеринарні процедури та оформлення документів.

Універсального пакета документів для подорожі з твариною до будь-якої країни не існує. Правила можуть змінюватися, тому їх потрібно перевіряти перед кожною поїздкою.