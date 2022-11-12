UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про звільнення Херсона та реакцію жителів: "русский мир" помер

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Херсона радіють звільненню свого міста від окупантів і тепло зустрічають ЗСУ. Це означає, що плани РФ про так званий "русский мир" не здійснилися.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Подоляк порівняв, як жителі Херсона з протестами у лютому "зустрічали" російських окупантів, і як зараз вони радіють українським військовим. Він наголосив, що реакція українців говорить сама за себе.

"Рускій мір як експансія варварської культури, масових убивств, ненависті та брехні - помер. Його ненавидять", - зазначив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що українські військові зайшли до Херсона і поступово беруть місто під контроль.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що наразі у звільнених населених пунктах Херсонської області проводять стабілізаційні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаХерсонРосійська Федерація