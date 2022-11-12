Подоляк об освобождении Херсона и реакции жителей: "русский мир" умер

Жители Херсона радуются освобождению своего города от оккупантов и тепло встречают ВСУ. Это значит, что планы РФ о так называемом "русском мире" не осуществились.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Подоляк сравнил, как жители Херсона с протестами в феврале "встречали" российских оккупантов, и как сейчас они радуются украинским военным. Он подчеркнул, что реакция украинцев говорит сама за себя.

"Русский мир как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи - умер. Его ненавидят", - отметил он.