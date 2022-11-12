Подоляк об освобождении Херсона и реакции жителей: "русский мир" умер

Жители Херсона радуются освобождению своего города от оккупантов и тепло встречают ВСУ. Это значит, что планы РФ о так называемом "русском мире" не осуществились.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Подоляк сравнил, как жители Херсона с протестами в феврале "встречали" российских оккупантов, и как сейчас они радуются украинским военным. Он подчеркнул, что реакция украинцев говорит сама за себя.
"Русский мир как экспансия варварской культуры, массовых убийств, ненависти и лжи - умер. Его ненавидят", - отметил он.
Напомним, вчера стало известно, что украинские военные вошли в Херсон и постепенно берут город под контроль.
Генштаб ВСУ сообщает, что в настоящее время в освобожденных населенных пунктах Херсонской области проводятся стабилизационные мероприятия.
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