UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про зустріч Путіна з африканськими лідерами: типове російське шахрайство

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Офісі президента України різко відреагували на зустріч російського диктатора Володимира Путіна з лідерами африканських країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Типове російське... шахрайство. Військовий злочинець, який перебуває в міжнародному розшуку і має ордер на арешт, скаржиться африканським лідерам, що він діє виключно в рамках Статуту ООН", - писав він.

Подоляк нагадав, що саме Росія є агресором та порушує Статут ООН, а саме вдерлася на територію України, окупувала частину території, вбиває, катує, депортує людей. Радник голови ОП також нагадав про терористичний акт росіян, які підірвали Каховську ГЕС.

"Що говорить статут ООН про демонстративні страти, катування в'язнів і показові процеси? Можливо, в МДІМО викладають якусь іншу версію міжнародного права?" - додав Подоляк.

"Мирні ініціативи" Африки

Нагадаємо, президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші урядовці країн Африки відвідали Україну 16 червня. Вони зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.

Лідер Південної Африки у Києві представив "мирний план", який складається з 10 пунктів.

Після України африканські лідери поїхали до Росії, де зустрілися з Путіним. Російський диктатор під час переговорів традиційно намагався виправдати вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяОфіс президентаВійна в УкраїніМихайло Подоляк