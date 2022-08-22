Подоляк о желании Эрдогана провести переговоры Украины и России: играет свою игру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает стать лидером, с которым будут считаться страны разных частей света. Он знаю свою цель, когда заявляет о стремлении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

"Эрдоган - абсолютно умный человек, который играет в свою игру. Это игра на то, чтобы выиграть президентские выборы в Турции, решить ряд экономических проблем, стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться и страны Запада, и страны Африки, и страны Средиземноморья", - сказал он.

По словам Подоляка, президент Турции достаточно умный человек, чтобы понимать, что и как он делает, когда предлагает переговоры Зеленскому и Путину.