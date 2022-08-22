UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о желании Эрдогана провести переговоры Украины и России: играет свою игру

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает стать лидером, с которым будут считаться страны разных частей света. Он знаю свою цель, когда заявляет о стремлении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка "Радио НВ".

"Эрдоган - абсолютно умный человек, который играет в свою игру. Это игра на то, чтобы выиграть президентские выборы в Турции, решить ряд экономических проблем, стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться и страны Запада, и страны Африки, и страны Средиземноморья", - сказал он.

По словам Подоляка, президент Турции достаточно умный человек, чтобы понимать, что и как он делает, когда предлагает переговоры Зеленскому и Путину.

Напомним, Эрдоган назвал организацию встречи Зеленского и Путина целью Анкары.

Ранее президент Турции провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему организовать встречу с Путиным.

После этого Зеленский заявил, что диалог с РФ возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с нашей территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина ПодолякРеджеп Тайип ЭрдоганТурция