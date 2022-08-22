Подоляк о желании Эрдогана провести переговоры Украины и России: играет свою игру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает стать лидером, с которым будут считаться страны разных частей света. Он знаю свою цель, когда заявляет о стремлении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка "Радио НВ".
"Эрдоган - абсолютно умный человек, который играет в свою игру. Это игра на то, чтобы выиграть президентские выборы в Турции, решить ряд экономических проблем, стать не просто региональным лидером, а лидером, с которым будут считаться и страны Запада, и страны Африки, и страны Средиземноморья", - сказал он.
По словам Подоляка, президент Турции достаточно умный человек, чтобы понимать, что и как он делает, когда предлагает переговоры Зеленскому и Путину.
Напомним, Эрдоган назвал организацию встречи Зеленского и Путина целью Анкары.
Ранее президент Турции провел переговоры с Зеленским, в ходе которых предложил ему организовать встречу с Путиным.
После этого Зеленский заявил, что диалог с РФ возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с нашей территории.
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