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Подоляк про "зернову угоду": шантажист з російським корінням поступається сильнішим

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Відновлення роботи "зернового коридору" свідчить, що російський диктатор Володимир Путін поступається сильнішим лідерам, які мають чітку позицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він відзначив роль Туреччини у відновленні "зернової угоди". За його словами, західні лідери повинні зрозуміти, що очільник Кремля Володимир Путін поступається людям з сильною позицією.

"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про відновлення роботи "зернового коридору". Пізніше Росія підтвердила, що поновлює свою участь у "зерновій угоді".

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