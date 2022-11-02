Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил роль Турции в возобновлении "зернового соглашения". По его словам, западные лидеры должны понять, что глава Кремля Владимир Путин уступает людям с сильной позицией.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", - заявил Подоляк.