Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим

Возобновление работы "зернового коридора" свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин уступает более сильным лидерам, имеющим четкую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
Он отметил роль Турции в возобновлении "зернового соглашения". По его словам, западные лидеры должны понять, что глава Кремля Владимир Путин уступает людям с сильной позицией.
"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", - заявил Подоляк.
Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Позже Россия подтвердила, что возобновляет свое участие в "зерновом соглашении".
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