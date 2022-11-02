Подоляк про "зернову угоду": шантажист з російським корінням поступається сильнішим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він відзначив роль Туреччини у відновленні "зернової угоди". За його словами, західні лідери повинні зрозуміти, що очільник Кремля Володимир Путін поступається людям з сильною позицією.

"Який урок із зернової "османської дипломатії" варто винести західним лідерам? Шантажист із російським корінням завжди поступається тим, хто сильніший та вміє чітко аргументувати непохитну позицію. Шлях до "вмиротворення" агресора лежить лише через розумну демонстрацію сили", - заявив Подоляк.