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Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим

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Киев, Среда 02 ноября 2022 16:03
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Возобновление работы "зернового коридора" свидетельствует, что российский диктатор Владимир Путин уступает более сильным лидерам, имеющим четкую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил роль Турции в возобновлении "зернового соглашения". По его словам, западные лидеры должны понять, что глава Кремля Владимир Путин уступает людям с сильной позицией.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" следует извлечь западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит лишь через разумную демонстрацию силы", - заявил Подоляк.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Позже Россия подтвердила, что возобновляет свое участие в "зерновом соглашении".

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Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
Подоляк о "зерновом соглашении": шантажист с российскими корнями уступает сильнейшим
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