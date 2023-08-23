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Подоляк про збиття літака Пригожина: сигнал від Путіна російським елітам перед виборами

Середа 23 серпня 2023 22:34
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Подоляк про збиття літака Пригожина: сигнал від Путіна російським елітам перед виборами Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Аварія з літаком керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина є сигналом політичним опонентам Путіна та російській еліті.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху - саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, - і чекав моменту. Очевидно також, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" та в не менш абсурдне "чесне слово" Путіна", - написав Подоляк.

Він зауважив, що показове усунення Пригожина та командування ПВК "Вагнера" через два місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року.

Аварія літака у Тверській області

Нагадаємо, сьогодні в мережі почали масово поширювати відео падіння літака у Тверській області Росії. Пізніше з'ясувалося, що це був бізнес-джет Embraer Legacy 600, на борту якого було десять осіб. Усі вони загинули.

При цьому Telegram-канали розповсюджували інформацію про те, що літак належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Він нібито вважався пасажиром.

Більш детально про те, хто такий Пригожин і як він "піднявся" на війні проти України, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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