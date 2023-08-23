Подоляк об уничтожении самолета Пригожина: сигнал от Путина российским элитам перед выборами

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

"Очевидно, что Путин никому не прощает собственного зверского страха - именно обнулившего его в июне 2023-го - и ждал момента. Очевидно также, что Пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии Лукашенко" и в не менее абсурдном "честном слове" Путина", - написал Подоляк.

Он отметил, что показательное устранение Пригожина и командование ЧВК "Вагнера" спустя два месяца после попытки переворота – сигнал от Путина российским элитам перед выборами 2024 года.

Авария самолета в Тверской области

Напомним, сегодня в сети начали массово распространять видео падение самолета в Тверской области России. Позже выяснилось, что это был бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого находились десять человек. Все они погибли.

При этом Telegram-каналы распространяли информацию о том, что самолет принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Он якобы считался пассажиром.

Более подробно о том, кто такой Пригожин и как он "поднялся" на войне против Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

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