Подоляк о заявлении России по отказу от ЕС: мир больше не волнует мнение варваров

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал лицемерной Россию, выступившую против членства Украины в ЕС. Хотя раньше заявляла, что только не хочет расширения НАТО на восток.

"Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против и ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", - написал Подоляк.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в ЕС изменилась и "теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО".

Также Полянский сказал, что не видит дипломатических вариантов завершения войны в Украине и намекнул на необходимость "учитывать все варианты" по использованию Россией ядерного оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что заявка Украины на вступление в Европейский союз будет обсуждаться в июне на уровне лидеров стран-участниц ЕС.