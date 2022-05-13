ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про заяву Росії щодо відмови від ЄС: світ більше не хвилює думку варварів

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 травня 2022 00:40
Подоляк про заяву Росії щодо відмови від ЄС: світ більше не хвилює думку варварів Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ВП (president.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк назвав лицемірною Росію, яка виступила проти членства України в ЄС. Хоча раніше заявляла, що тільки не хоче розширення НАТО на схід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави ОП.

"Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер вже категорично проти і ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не тільки паперу, а й часу на розмову. Хороша новина в тому, що світ більше не хвилює думку варварів і мародерів", - написав Подоляк.

Раніше перший заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо вступу України в ЄС змінилася і "тепер вона схожа на позицію щодо вступу України в НАТО".

Також Полянський сказав, що не бачить дипломатичних варіантів завершення війни в Україні і натякнув на необхідність "враховувати всі варіанти" щодо використання Росією ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заявка України на вступ до Європейського союзу обговорюватиметься в червні на рівні лідерів країн-учасниць ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область