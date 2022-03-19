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Подоляк о заявлении министра обороны Германии: поощряет Россию к убийствам

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Киев, Суббота 19 марта 2022 12:06
Подоляк о заявлении министра обороны Германии: поощряет Россию к убийствам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление министра обороны Германии Кристине Ламбрехт о невозможности участии НАТО в войне России против Украины и создания бесполетной зоны. По его мнению, такие слова поощряют Россию к массовым убийствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Немецкий министр Ламбрехт снова сказала, что НАТО не вмешается в конфликт и не создаст бесполетную зону над Украиной. Убийственно. Каждое такое заявление европейских политиков поощряет РФ к массовым убийствам в Украине. Не хотите называть войну войной и боитесь Путина, так не делайте провокационных заявлений", - отметил он.

Напомним, ранее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт и не закроет небо над Украиной из-за "непредсказуемых последствий".

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