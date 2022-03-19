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"Непредсказуемые последствия". Германия исключает введение бесполетной зоны над Украиной

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Берлин, Суббота 19 марта 2022 09:59
"Непредсказуемые последствия". Германия исключает введение бесполетной зоны над Украиной Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (facebook.com/Christine.Lambrecht)
Автор: Сергей Новиков

Североатлантический альянс (НАТО) не будет вводить бесполетную зону над Украиной. Поскольку это грозит "непредсказуемыми последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Кристине Ламбрехт для Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, НАТО не станет вмешиваться в войну России против Украины.

"Североатлантический альянс не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт.

Кроме того, она в очередной раз призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

Напомним, до этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки тоже исключила введение бесполетной зоны над Украиной, поскольку США "не желают ввязываться в третью мировую войну".

Отметим, отдельные члены НАТО, такие как страны Балтии, выступают за закрытие украинского неба.

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