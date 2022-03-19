"Непредсказуемые последствия". Германия исключает введение бесполетной зоны над Украиной

Североатлантический альянс (НАТО) не будет вводить бесполетную зону над Украиной. Поскольку это грозит "непредсказуемыми последствиями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Кристине Ламбрехт для Süddeutsche Zeitung .

Кроме того, она в очередной раз призыв Киева создать бесполетную зону над Украиной, обосновав отказ "непредсказуемыми последствиями".

"Североатлантический альянс не станет воюющей стороной, и в данном отношении ничего не изменится", - подчеркнула Ламбрехт.

По ее словам, НАТО не станет вмешиваться в войну России против Украины.

Напомним, до этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки тоже исключила введение бесполетной зоны над Украиной, поскольку США "не желают ввязываться в третью мировую войну".

Отметим, отдельные члены НАТО, такие как страны Балтии, выступают за закрытие украинского неба.

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