Подоляк про заяву міністра оборони Німеччини: заохочує Росію до вбивств

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт про неможливість участі НАТО у війні Росії проти України та створення безпольотної зони. На його думку, такі слова заохочують Росію до масових вбивств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Німецький міністр Ламбрехт знову сказала, що НАТО не втрутиться в конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових вбивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, так не робіть провокаційних заяв", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що НАТО не стане втручатися в конфлікт і не закриє небо над Україною через "непередбачувані наслідки".

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