Подоляк про заклики до реформи Радбезу ООН: час позбутися безквиткових пасажирів

"Слова, які так довго хотів почути світ. Генсекретар ООН закликає реформувати Раду безпеки ООН. Орган, який має гарантувати глобальну безпеку, більше не працює", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Радбез ООН нині фактично є щоденним знущанням зі здорового глузду та міжнародного права.

"Тому що не може країна, яка розв'язала масштабну війну в XXI столітті та вбиває десятки тисяч людей, - надувши щоки, сидіти в цивілізованих людей, розповідати про бойових комарів і ветувати рішення. Час позбутися пасажирів, які застрибнули у вагон, не маючи квитка", - заявив він.

Заклики у реформі Радбезу ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН потребує реформування, щоб відповідати реаліям цього часу.

Рада Безпеки ООН піддалася критиці у квітні, коли Росія взяла на себе ротаційну першість у цьому органі з 15 членів, попри те, що 141 країна засудила її агресію проти України.

Водночас ще в грудні минулого року Україна почала кампанію з позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки і виключення її з ООН на підставі того, що Росія не проходила процедури вступу в ООН і просто узурпувала повноваження зниклого СРСР.

Рада безпеки ООН була створена в 1945 році. Його головною метою є відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Більше про проблеми ООН можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію із Ради безпеки ООН і не повторити долю Ліги націй".

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