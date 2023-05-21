Подоляк о призывах к реформе Совбеза ООН: пора избавиться от безбилетных пассажиров

"Слова, которые так долго хотел услышать мир. Генсекретарь ООН призывает реформировать Совет безопасности ООН. Орган, который должен гарантировать глобальную безопасность, больше не работает", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Совбез ООН сейчас фактически является ежедневным издевательством над здравым смыслом и международным правом.

"Потому что не может страна, развязавшая масштабную войну в XXI веке и убивающая десятки тысяч людей, - надув щеки сидеть у цивилизованных людей, рассказывать о боевых комарах и ветировать решения. Время избавиться от пассажиров, запрыгнувших в вагон, не имея билета", - заявил он.

Призывы в реформе Совбеза ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш признал, что Совбез ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям этого времени.

Совет Безопасности ООН подвергся критике в апреле, когда Россия взяла на себя ротационное главенство в этом органе из 15 членов, несмотря на то, что 141 страна осудила ее агрессию против Украины.

При этом еще в декабре прошлого года Украина начала кампанию по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности и исключению ее из ООН на основании того, что Россия не проходила процедуры вступления в ООН и просто узурпировала полномочия исчезнувшего СССР.

Совбез ООН был создан в 1945 году. Его главной целью является ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Больше о проблемах ООН можно прочитать в материале РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

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