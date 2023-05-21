Подоляк про заклики до реформи Радбезу ООН: час позбутися безквиткових пасажирів

Рада безпеки ООН як орган, який має гарантувати глобальну безпеку, більше не працює. Тому настав час, щоб позбутися безквиткових пасажирів.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter .

"Слова, які так довго хотів почути світ. Генсекретар ООН закликає реформувати Раду безпеки ООН. Орган, який має гарантувати глобальну безпеку, більше не працює", - заявив він.

Подоляк наголосив, що Радбез ООН нині фактично є щоденним знущанням зі здорового глузду та міжнародного права.

"Тому що не може країна, яка розв'язала масштабну війну в XXI столітті та вбиває десятки тисяч людей, - надувши щоки, сидіти в цивілізованих людей, розповідати про бойових комарів і ветувати рішення. Час позбутися пасажирів, які застрибнули у вагон, не маючи квитка", - заявив він.

Заклики у реформі Радбезу ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш визнав, що Радбез ООН потребує реформування, щоб відповідати реаліям цього часу.

Рада Безпеки ООН піддалася критиці у квітні, коли Росія взяла на себе ротаційну першість у цьому органі з 15 членів, попри те, що 141 країна засудила її агресію проти України.

Водночас ще в грудні минулого року Україна почала кампанію з позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки і виключення її з ООН на підставі того, що Росія не проходила процедури вступу в ООН і просто узурпувала повноваження зниклого СРСР.

Рада безпеки ООН була створена в 1945 році. Його головною метою є відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Більше про проблеми ООН можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію із Ради безпеки ООН і не повторити долю Ліги націй".

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