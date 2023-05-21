Подоляк о призывах к реформе Совбеза ООН: пора избавиться от безбилетных пассажиров

Совет безопасности ООН как орган, который должен гарантировать глобальную безопасность, больше не работает. Потому настало время, чтобы избавиться от безбилетных пассажиров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

"Слова, которые так долго хотел услышать мир. Генсекретарь ООН призывает реформировать Совет безопасности ООН. Орган, который должен гарантировать глобальную безопасность, больше не работает", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Совбез ООН сейчас фактически является ежедневным издевательством над здравым смыслом и международным правом.

"Потому что не может страна, развязавшая масштабную войну в XXI веке и убивающая десятки тысяч людей, - надув щеки сидеть у цивилизованных людей, рассказывать о боевых комарах и ветировать решения. Время избавиться от пассажиров, запрыгнувших в вагон, не имея билета", - заявил он.

Призывы в реформе Совбеза ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш признал, что Совбез ООН нуждается в реформировании, чтобы соответствовать реалиям этого времени.

Совет Безопасности ООН подвергся критике в апреле, когда Россия взяла на себя ротационное главенство в этом органе из 15 членов, несмотря на то, что 141 страна осудила ее агрессию против Украины.

При этом еще в декабре прошлого года Украина начала кампанию по лишению России статуса постоянного члена Совета безопасности и исключению ее из ООН на основании того, что Россия не проходила процедуры вступления в ООН и просто узурпировала полномочия исчезнувшего СССР.

Совбез ООН был создан в 1945 году. Его главной целью является ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Больше о проблемах ООН можно прочитать в материале РБК-Украина "Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций".

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