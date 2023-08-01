Подоляк про заклики до діалогу з Росією: Україні потрібна військова підтримка, а не переговори

Україна зараз потребує того, щоб їй надавали військову підтримку, а не закликали до переговорів з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
Він зазначив, що зараз єдина країна, якій потрібні переговори, - це Росія, оскільки так вона зможе закріпити за собою окуповані території, залишити сухопутний коридор до Криму, зайнятися внутрішнім зміцненням режиму та готуватися до нової війни з Україною.
"Україні не потрібні розмови з агресором - Україні потрібні рішення про повну військову підтримку, щоб вибити росіян з окупованих територій і тим самим завдати нищівної поразки путінському вторгненню і призвести до закінчення війни", - наголосив радник керівника ОП.
Нагадаємо, останні дні від чиновників із низки країн звучать заклики до переговорів між Україною та Росією. Наприклад, міністр оборони Італії закликав нашу країну до політичного вибору у конфлікті, оскільки "контрнаступ зіткнувся з різними труднощами".
Водночас, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор закликав до припинення "ірраціональної війни" між Росією та Україною і вимагав присутності РФ на саміті по "формулі миру" в Саудівській Аравії.
Варто зауважити, що ще в червні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошував, що двері для діалогу з Росією зачинені.
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