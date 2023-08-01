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Подоляк о призывах к диалогу с Россией: Украине нужна военная поддержка, а не переговоры

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас нуждается в том, чтобы ей оказывали военную поддержку, а не призывали к переговорам с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он отметил, что сейчас единственная страна, которой нужны переговоры, - это Россия, поскольку так она сможет закрепить за собой оккупированные территории, оставить сухопутный коридор в Крым, заняться внутренним укреплением режима и готовиться к новой войне с Украиной. 

"Украине не нужны разговоры с агрессором - Украине нужны решения о полной военной поддержке, чтобы выбить россиян с оккупированных территорий и тем самым нанести сокрушительное поражение путинскому вторжению и привести к окончанию войны", - подчеркнул советник руководителя ОП. 

Призывы к переговорам

Напомним, последние дни от чиновников из ряда стран звучат призывы к переговорам между Украиной и Россией. К примеру, министр обороны Италии призвал нашу страну к политическому выбору в конфликте, поскольку "контрнаступление столкнулось с различными трудностями". 

В то же время президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к прекращению "иррациональной войны" между Россией и Украиной и потребовал присутствия РФ на саммите по "формуле мира" в Саудовской Аравии.

Стоит заметить, что еще в июне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивал, что дверь для диалога с Россией закрыта

 

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Российская ФедерацияОфис президентаВойна России против УкраиныМихаил Подоляк