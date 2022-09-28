Подоляк закликав не називати псевдоголосування на окупованих територіях "референдумом"

Інсценування волевиявлення на окупованих територіях України не можна вважати "референдумом". Голосування проходить примусово та під дулом автомата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він закликав не використовувати термін "референдум" стосовно дій Росії. Подоляк зазначив, що фактично фейкове голосування проходить на окупованих територіях, де є російські танки та проходять бойові дії.

Під час "волевиявлення" автоматники ходили по домівках українців та змушували зброєю говорити: "так РФ".

"Не використовуйте російську пропаганду", - закликав радник голови ОПУ.