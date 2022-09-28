Подоляк закликав не називати псевдоголосування на окупованих територіях "референдумом"
Інсценування волевиявлення на окупованих територіях України не можна вважати "референдумом". Голосування проходить примусово та під дулом автомата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.
Він закликав не використовувати термін "референдум" стосовно дій Росії. Подоляк зазначив, що фактично фейкове голосування проходить на окупованих територіях, де є російські танки та проходять бойові дії.
Під час "волевиявлення" автоматники ходили по домівках українців та змушували зброєю говорити: "так РФ".
"Не використовуйте російську пропаганду", - закликав радник голови ОПУ.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією так званих "референдумів" закриє для Путіна шлях до мирних переговорів.
За оцінками ЗМІ, анексія окупованих територій України може тривати 12 днів.
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