Подоляк призвал не называть псевдоголосование на оккупированных территориях "референдумом"

Инсценировку волеизъявления на оккупированных территориях Украины нельзя считать "референдумом". Голосование проходит принудительно и под дулом автомата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он призвал не использовать термин "референдум" в отношении действий России. Подоляк отметил, что фактически фейковое голосование проходит на оккупированных территориях, где есть российские танки и проходят боевые действия.

Во время "волеизъявления" автоматчики ходили по домам украинцев и заставляли оружием говорить: "да РФ".

"Не используйте российскую пропаганду", - призвал советник главы ОПУ.