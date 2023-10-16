Подоляк: вже 600 днів Україна намагається вберегти світ від постапокаліптичного майбутнього

Вже 600 днів Україна намагається вберегти світ від постапокаліптичного майбутнього і їй це вдасться, адже ціна фіналу війни проти російської агресії надто висока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

Він нагадав, що сьогодні вже 600 днів "масштабної руйнівної війни в центрі Європи".

"600 днів Росія жорстоко вбиває громадян чужої країни, порушує глобальні правила, занурює світ у кривавий хаос, пробуджує в інших диктаторів бажання стріляти, знищувати. .. 600 днів Україна стоїчно намагається вберегти світ від постапокаліптичного майбутнього, від скочування в беззаконня, в право сильного, в геноцид заради геноциду", - написав Подоляк.

І нашій країні, за словами радника голови ОП, це вдасться, бо "ціна фіналу війни надто висока".

Прогнози щодо закінчення війни в Україні

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирил Буданов висловив думку, що Росія може вести війну проти України до 2025 року, максимум - до 2026-го. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от з економікою та технікою будуть проблеми.

На думку військово-політичного експерта групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі в Україні відбувається ще не останній етап війни, а лише її середина.

"Може пролунає трохи цинічно, але я дивлюся на війну математично. Я дивлюсь на плацдарми, кількість військ, можливості та співвідношення сил та засобів. І, як на мене, найважча частина війни ще попереду. Це ще не найважча частина. Ми знаходимося десь посередині у найкращому випадку", - пояснив він.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

Докладніше про оновлені прогнози та можливі сценарії щодо російської військової агресії - читайте в матеріалі РБК-Україна "Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну".