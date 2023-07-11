Подоляк о вступлении Украины в НАТО: приглашение может получить на следующем саммите альянса

Украина может получить приглашение в НАТО на следующем саммите Североатлантического альянса. Он запланирован в 2024 году в Вашингтоне.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

"100 процентность (что Украина получит приглашение в НАТО в Вашингтоне, если не в Вильнюсе, - ред.) - вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина к этому времени должна уже выиграть эту войну.

"И, безусловно, это будет исторически зафиксировано. Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине", - заявил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Украина хочет получить приглашение к вступлению в Альянс на саммите, который пройдет 11-12 июля. При этом страна понимает, что полноправным членом НАТО может стать только после окончания боевых действий с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский жестко обратился к странам-членам НАТО из-за их позиции в отношении нашей страны. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Добавим, что недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что на саммите должен быть указан конкретный механизм вступления Украины в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.