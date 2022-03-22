Подоляк о войне в Украине: Европа должна осознать, что это только начало захватнического пути РФ

Россия уже 27-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что страна-агрессор открыто угрожает всему миру и Европе нужно осознать, что это только начало захватническому пути РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Twitter.

"Европе самое время осознать, что война против Украины - это лишь начало большого руинно-захватнического пути РФ. Российская пропаганда практически доказала, почему Европу нужно сейчас поставить на колени. Также роспропаганда говорит о необходимости уничтожить Украину. Выводы слишком очевидны", - написал Подоляк.

По его словам, российская пропаганда открыто говорит о необходимости уничтожить Украину.

Ранее мы сообщали, что Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту.

Также мы писали, что Подоляк рассказал о российских фейках.

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