Подоляк о российских фейках: Россия настойчиво пытается оправдать агрессию против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины. Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами... Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире", - написал он.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.