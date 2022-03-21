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Подоляк о российских фейках: Россия настойчиво пытается оправдать агрессию против Украины

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Киев, Понедельник 21 марта 2022 17:29
Подоляк о российских фейках: Россия настойчиво пытается оправдать агрессию против Украины Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Россия упорно пытается юридически оправдать агрессию против Украины. Истории о биолабораториях, нацистских батальонах, обстрелах Донецка тяжелой артиллерией с многотысячными жертвами... Все это – безусловная ложь, которую отвергает мир, наблюдающий за войной в прямом эфире", - написал он.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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