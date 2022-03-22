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Подоляк про війну в Україні: Європа має усвідомити, що це лише початок загарбницького шляху РФ

Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 27-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Радник офісу президента України Михайло Подоляк розповів, що країна-агресор відкрито погрожує всьому світу і Європі потрібно усвідомити, що це лише початок загарбницького шляху РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twitter.

За його словами, російська пропаганда також відкрито говорить про про необхідність знищити Україну.

"Європі саме час усвідомити, що війна проти України - це лише початок великого руїнно-загарбницького шляху РФ. Російська пропаганда практично довела, чому Європу потрібно зараз поставити на коліна. Так само роспропаганда говорить про необхідність знищити Україну. Висновки надто очевидні",- написав Подоляк.

Раніше ми повідомляли, що Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту.

Також ми писали, що Подоляк розповів про російські фейки.

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