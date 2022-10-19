Подоляк о военном положении Путина: легализация грабежа перед "непростыми решениями"

"Для нас не имеет значения, как Кремль называет агрессию в отношении Украины в своих нормативно-правовых документах: "специальной операцией", "контртеррористическими мероприятиями" или "военным положением", - отметил он.

По его словам, Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Россией уже восемь месяцев, а все остальное - игра слов для российского телезрителя.

"С практической точки зрения решение о введении военного положения можно рассматривать только как попытку легализации изъятия имущества украинцев со стороны российских силовиков перед грядущими "непростыми решениями". В таком случае можно констатировать только одно: в Кремле победила не "партия войны", а "партия мародеров", - добавил Подоляк.