Подоляк про витік газу на "Північному потоці": спланований акт агресії Росії проти ЄС

Витік газу на російському газопроводі "Північний потік" - не що інше, як спланований Росією акт агресії проти Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Масштабний "витік газу" з СП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку - танки для України. Особливо німецькі", - написав він.

Нагадаємо, напередодні на обох нитках газопроводу "Північний потік-1" зафіксовано падіння тиску.

Крім того, країни ЄС намагаються розслідувати незрозумілі витоки газу в російських газопроводах.

Раніше російський диктатор Володимир Путін виклав брехливу версію припинення постачання газу до Європи. Він наполягає на тому, що "Північний потік-1" у вересні було зупинено через витік олії.

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