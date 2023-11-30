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Подоляк про виступ Лаврова на ОБСЄ: Росія продовжує висміювати міжнародне право

Четвер 30 листопада 2023 15:38
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Подоляк про виступ Лаврова на ОБСЄ: Росія продовжує висміювати міжнародне право Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація, на тлі виступу голови Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова в ОБСЄ, продовжує зневажати міжнародне право й заплямовувати репутацію міжнародних інституцій. Єдиний вихід - політична ізоляція країни-терориста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Представник Росії (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, - ред.) у Скоп'є на засіданні ОБСЄ прямо заявив світові, що війна є гарним інструментом зовнішньої політики, що масові вбивці мають право вчиняти воєнні злочини, що війна в Україні має продовжуватися та посилюватися, щоб ті, хто використовує насильство і геноцидну військову практику як єдині аргументи своєї зовнішньої політики, обов'язково повинні бути залучені до дискусії про принципи взаємної безпеки.", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, Росія продовжує заплямовувати репутацію міжнародних інституцій, руйнувати глобальні норми й зневажати міжнародне право. Як вихід, він запропонував:

  • абсолютну політичну ізоляцію Росії;
  • призупинення її членства в міжнародних організаціях;
  • остаточну відмову у наданні міжнародного майданчика для російської пропаганди.

Засідання ОБСЄ та скандал через присутність Росії

Сьогодні та завтра у Північній Македонії пройде засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Нещодавно довкола заходу спалахнув скандал через те, що Болгарія тимчасово відкрила повітряний простір для літака Лаврова. Це дозволило голові МЗС країни-терориста взяти участь в зустрічі.

Міністра закордонних справ України Дмитро Кулеба, в знак протесту, вирішив бойкотувати захід. Зокрема його ініціативу підтримали лави МЗС Естонії, Латвії та Литви. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, зі свого боку, проігнорував міністерське засідання, хоча раніше стверджував, що буде присутнім.

Детально про зустріч міністрів ОБСЄ та демарш України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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