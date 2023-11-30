Голова дипломатії ЄС проігнорував засідання ОБСЄ, де був Лавров

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель проігнорував міністерське засідання ОБСЄ. Там був глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ОБСЄ.

Делегація Євросоюзу все ж була представлена на Раді міністрів країн-членів ОБСЄ. Замість Борреля виступила заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Європейська чиновниця засудила Росію та Білорусь за агресію проти України та інших держав.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба теж не був присутній на засіданні Ради міністрів ОБСЄ. Він бойкотує зустріч, оскільки на ній присутній глава російського МЗС Сергій Лавров.

Україну також підтримали міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви. Вчора, 29 листопада, бойкот підтримала Польща.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен прибув у Скоп'є, але побув на саміті недовго. Блінкен покинув Скоп'є до того, як туди прибув Лавров.

Зустріч міністрів ОБСЄ

Нагадаємо, 30 листопада та 1 грудня у Північній Македонії проходить засідання Ради міністрів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ). На зустріч вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ запросили міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

При цьому Росія блокує роботу ОБСЄ. Очікувалося, що Північну Македонію на посаді головуючої країни замінить Естонія, але росіяни виступають проти.

Головне про зустріч міністрів ОБСЄ та демарш України - читайте у матеріалі РБК-Україна.