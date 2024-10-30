Подоляк відреагував на публікацію FT про "перемовини" щодо ударів по енергетиці

Російська Федерація (РФ) не відмовиться від ударів по енергетиці, оскільки це є її ключовим аргументом психоемоційного тиску на Україну та її партнерів. Стверджувати про "переговори" між Києвом та Москвою щодо припинення ударів є дивною логікою.

За словами Подоляка, він вже четвертий раз чує про "переговори за посередництвом Катару" щодо припинення ударів по енергооб'єктах. Водночас кожного разу засоби масової інформації (ЗМІ) посилаються на анонімні джерела.

Радник голови ОП додав, що РФ, враховуючи тип війни, який вона вела до цього, використовувала удари по енергетиці в якості ключового аргументу психоемоційного тиску на Україну та її міжнародних партнерів. У тому ж числі, ворог лише продовжує ескалювати:

проводить ядерні навчання;

закуповує ракети в інших країн;

підтягує живу силу з Північної Кореї.

"Ну трошки дивна логіка. Ну, як завжди, коли ми читаємо десь в західних медіа, що ті чи інші процеси відбуваються, для мене завжди незрозуміло, а на підставі якої логіки вони про це говорять? Тобто чому Росія має відмовитися від типу війни, яку вона веде, якщо вона не вміє по-іншому воювати?", - зауважив Подоляк.

На питання про те, чи потрібен комусь цей вкид, Подоляк сказав: "Потрібен" й попередив, що вкиди лише продовжуватимуться.

"Україна чітко фіксує: війна має закінчитися з посиланнями на міжнародне право і з безумовною відповідальністю Росії, в тому числі фінансовою й в тому числі за знищення енергетичних об'єктів в Україні", - відзначив він.

"Переговори" щодо ударів по енергетиці

Видання Financial Times, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомило, що між Росією та Україною нібито розпочалися попередні переговори за посередництва Катару, спрямовані на припинення ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн.

За словами джерела, ці обговорення перебувають на дуже ранній стадії.

Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков, у свою чергу, назвав інформацію Financial Times "вкидом".