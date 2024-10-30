Подоляк отреагировал на публикацию FT о "переговорах" по ударам по энергетике

Российская Федерация (РФ) не откажется от ударов по энергетике, поскольку это является ее ключевым аргументом психоэмоционального давления на Украину и ее партнеров. Утверждать о "переговорах" между Киевом и Москвой о прекращении ударов является странной логикой.

По словам Подоляка, он уже четвертый раз слышит о "переговорах при посредничестве Катара" о прекращении ударов по энергообъектам. При этом каждый раз средства массовой информации (СМИ) ссылаются на анонимные источники.

Советник главы ОП добавил, что РФ, учитывая тип войны, который она вела до этого, использовала удары по энергетике в качестве ключевого аргумента психоэмоционального давления на Украину и ее международных партнеров. В том же числе, враг лишь продолжает эскалировать:

проводит ядерные учения;

закупает ракеты у других стран;

подтягивает живую силу из Северной Кореи.

"Ну немножко странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, для меня всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, которую она ведет, если она не умеет по-другому воевать?", - отметил Подоляк.

На вопрос о том, нужен ли кому-то этот вброс, Подоляк сказал: "Нужен" и предупредил, что вбросы будут только продолжаться.

"Украина четко фиксирует: война должна закончиться со ссылками на международное право и с безусловной ответственностью России, в том числе финансовой и в том числе за уничтожение энергетических объектов в Украине", - отметил он.

"Переговоры" по ударам по энергетике

Издание Financial Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщило, что между Россией и Украиной якобы начались предварительные переговоры при посредничестве Катара, направленные на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

По словам источника, эти обсуждения находятся на очень ранней стадии.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал информацию Financial Times "вбросом".